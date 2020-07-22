سيناتور روسي يعلق على طلب أمريكي بوقف تطوير صواريخ بمحركات نووية

علّق أليكسي بوشكوف، السيناتور في مجلس الاتحاد الروسي، على طلب أمريكي بأن توقف روسيا تطوير الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية.

ولفت بوشكوف في تغريدة على "تويتر" إلى أن الولايات المتحدة تصف الصواريخ الروسية بأنها "تشيرنوبيل طائرة"، بينما تقوم هي نفسها باستبدال الصواريخ الباليستية الصغيرة من طراز "Minuteman" بنماذج جديدة، متسائلا، ماذا تكون هذه، "أسحة إنسانية" أم "ملائكة من السماء"؟، مؤكدا هذا هو سلاح "يوم القيامة".

В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, к-ые заменят все МБР «Минитмен», это что - гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2020

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة ،مارشال بيلينجلي قد صرّح في وقت سابق بأن عل روسيا التوقف عن تطوير وإدخال أحدث أنواع الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية.

ووصف بيلينجلي الصواريخ الروسية بأنها "تشيرنوبيل طائرة" و"أنظمة يوم القيامة" بسبب الانبعاثات المشعة التي يمكن أن تنتجها أثناء طيرانها.

المصدر: RT