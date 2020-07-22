 
مباشر

سيناتور روسي يعلق على طلب أمريكي بوقف تطوير صواريخ بمحركات نووية

أخبار روسيا

سيناتور روسي يعلق على طلب أمريكي بوقف تطوير صواريخ بمحركات نووية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od6z

علّق أليكسي بوشكوف، السيناتور في مجلس الاتحاد الروسي، على طلب أمريكي بأن توقف روسيا تطوير الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية.

ولفت بوشكوف في تغريدة على "تويتر" إلى أن الولايات المتحدة تصف الصواريخ الروسية بأنها "تشيرنوبيل طائرة"، بينما تقوم هي نفسها باستبدال الصواريخ الباليستية الصغيرة من طراز "Minuteman" بنماذج جديدة، متسائلا، ماذا تكون هذه، "أسحة إنسانية" أم "ملائكة من السماء"؟، مؤكدا هذا هو سلاح "يوم القيامة".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة ،مارشال بيلينجلي قد صرّح في وقت سابق بأن عل روسيا التوقف عن تطوير وإدخال أحدث أنواع الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية.

ووصف بيلينجلي الصواريخ الروسية بأنها "تشيرنوبيل طائرة" و"أنظمة يوم القيامة" بسبب الانبعاثات المشعة التي يمكن أن تنتجها أثناء طيرانها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا