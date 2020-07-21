لافروف: على الدول الإسلامية بلورة مقاربة مشتركة بخصوص القضايا المحورية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول الإسلامية إلى بلورة مقاربات مشتركة بخصوص القضايا الدولية المحورية.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في ختام محادثات أجراها في موسكو، اليوم السبت، إن روسيا تسعى إلى بلورة أجندة مشتركة، بما في ذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف: "إن تضافر جهود جميع المسلمين وكل الأطراف الخارجية المعنية مطلوب ليس فقط لحل الأزمة السورية، بل وهو مطلوب أيضا فيما يخص اليمن والعراق وليبيا وبالطبع إخراج عملية السلام في الشرق الأوسط من جمودها".

كم أكد وزير الخارجية الروسية تمسك بلاده بأهمية الالتزام بمبدأ عدم التدخل لدى حل الأزمات في المنطقة، وخاصة الأزمة الليبية، قائلا: "ندعو دائما إلى حل مشكلات كل منطقة عبر حوار، بمشاركة جميع الدول وعبر البحث عن توازن المصالح. يجب على الأطراف الخارجية أن تساعد في تهيئة الظروف المواتية لمثل هذا الحوار الشامل، بعيدا عن أي محاولات لدق الأسافين بين دول وزرع بذور التفرقة توقعا منها بالحصول على مكاسب جيوسياسية أحادية. وهي محاولات تشاهدها للأسف، ومن دواعي الحزن أن بعض زملائنا الغربيين يطبقون هذه المقاربة على الدول الإسلامية، عبر محاولات لنقل خلافات مصطنعة وغير بناءة في معظمها إلى العالم الإسلامي".

لمصدر: نوفوستي