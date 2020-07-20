فريق دفاع ويلان: قد يتم الإفراج عنه في سبتمبر ضمن عملية تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن

ذكر فرق دفاع المواطن الأمريكي المدان في روسيا بتهمة التجسس، بول ويلان، أن الإفراج عنه قد يتم في سبتمبر في إطار عملية تبادل سجناء بين البلدين.

وقال محامي ويلان، فلاديمير جيريبينكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين: "قد يتم تبادل ويلان في سبتمبر. وحتى الآن هو لا يزال في معتقل ليفورتوفو (بموسكو)".

بدورها، أكدت المحامية الثانية لويلان، أولغا كارلوفا، هذه المعلومات، مبينة: "هناك معطيات تفيد بأن المفاوضات حول تبادل ويلان تجري بشكل نشط جدا".

وأضافت كارلوفا: "حسب المعلومات الأولية، سيتم تنفيذ عملية التبادل في سبتمبر، لكن هذه المعلومات تعتبر حاليا غير رسمية".

واحتجزت قوات الأمن الروسية ويلان يوم 28 ديسمبر 2018 في فندق "ميتروبول" بالعاصمة موسكو خلال تنفيذه، حسب السلطات الروسية عملية تجسس.

وأصدرت محكمة موسكو لاحقا حكما بسجن المواطن الأمريكي مدة 16 عاما، الأمر الذي أثار احتجاجا من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس" + وكالات