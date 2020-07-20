الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس الشيشان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

وقال بومبيو، في بيان صحفي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على قديروف "بسبب تورطه في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان".

وأضاف بومبيو: "تتوفر لدى وزارة الخارجية الأمريكية معلومات واسعة ومؤكدة تشير إلى أن قديروف يتحمل المسؤولية عن انتهاكات صارخة متعددة حصلت منذ أكثر من 10 سنوات، بما في ذلك عمليات تعذيب وإعدام خارج السلطة القضائية".

كما أشار بومبيو إلى أن العقوبات، التي تتمثل في منع الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، تستهدف كذلك زوجة قديروف وابنتيه.

وسبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الرئيس الشيشاني في قائمة عقوباتها التي تشمل تجميد الحسابات المالية في الولايات المتحدة والحظر على عمل مواطنيها مع الطرف الذي تطبق بحقه هذه الإجراءات التقييدية.

المصدر: وكالات