بوتين يشيد بقرار إرجاء مسيرة "الفوج الخالد" للعام المقبل

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار منظمي مسيرة "الفوج الخالد" السنوية عدم إجرائها هذا العام على أن تجري العام المقبل، قرار صحيح.

وقال بوتين اليوم الاثنين خلال لقاء مع عمال مصنع بناء سفن في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم: "مهما كنا حريصين (على إجراء هذه الفعالية هذا العام)، إلا أنه لا مفر من إرجائها للعام المقبل"، مذكرا بتوصيات الأخصائيين الذين نصحوا بتفادي التجمعات الكبيرة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد رغم انحساره النسبي.

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ووعد بوتين بأن تجري فعاليات مسيرة "الفوج الخالد" المقبلة على نطاق واسع وتتميز بالزخم وبما تستحقه من الهيبة والجمال".

مسيرة "الفوج الخالد"، التي يشارك فيها في 9 مايو من كل عام ملايين المواطنين الروس في مختلف أنحاء البلاد وخارجها لإحياء ذكرى الانتصار على النازية، رافعين صور أقربائهم ممن شاركوا في الحرب الوطنية العظمى، تم تأجيلها هذا العام إلى نهاية يوليو بسبب تفشي الوباء، قبل أن يقرر منظموها مؤخرا إرجاءها مرة أخرى على أن تجري العام المقبل.

ولم يمنع تأجيل مسيرة "الفوج الخالد" على شكلها التقليدي في 9 مايو الماضي، من مشاركة شعبية واسعة في "مسيرة عبر الإنترنت"، كما رفع العديد من المواطنين صور أجدادهم الأبطال من شرفات ونوافذ منازلهم.

المصدر: وكالات