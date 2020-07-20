بوتين: معدل الوفيات جراء تفشي كورونا في روسيا أقل بكثير مما تسجله الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تمكنت من التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر.

وأوضح بوتين في حديث مع عمال حوض بناء السفن "زاليف" في مضيق كيرتش، أنه "في البلدان التي لديها نظام صحي جيد ومتطور، وفي الدول الغنية في أوروبا، معدل الوفيات هو 8، و10، و11، و13، وفي بعض البلدان أكثر من 15%".

وأضاف الرئيس الروسي، أن معدل الوفيات في روسيا يمثل 1.5%، موضحا أن انخفاض معدل الوفيات في روسيا يعود لعدة أسباب، و"بالدرجة الأولى إلى مرونة نظام الرعاية الصحية، وتدريب المتخصصين وقدرة الدولة على تعبئة الموارد".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم تسجيل 777486 إصابة بفيروس كورونا في روسيا حتى الآن، إلا أن حصيلة الوفيات لم تتجاوز 12427 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: تاس