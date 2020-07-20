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روسيا: 7 من مواطنينا على متن ناقلة نفط مختطفة في خليج غينيا

أخبار روسيا

روسيا: 7 من مواطنينا على متن ناقلة نفط مختطفة في خليج غينيا
BEVALDIA / MarineTraffic.com
ناقلة النفط "Curacao Trader".
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أعلنت روسيا أن 7 من مواطنيها موجودون على متن ناقلة النفط "Curacao Trader"، التي اختطفتها منذ 3 أيام مجموعة قراصنة في خليج غينيا.

وقالت السفارة الروسية في نيجيريا، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "نعلن أن هناك 7 مواطنين روس بين 13 فردا تابعين لطاقم سفينة Curacao Trader تم اختطافهم في هجوم قراصنة عليها يوم 17 يوليو الجاري على بعد 210 ميلا من سواحل بنين".

واختطفت مجموعة قراصنة يوم 17 يوليو، حسبما قالته شركة "Alison Management Corp"، التي تملك السفينة، 13 شخصا من أصل أعضاء الطاقم الـ19.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية لاحقا أن هناك 6 مواطنين أوكرانيين من بين أفراد الطاقم المختطفين للسفينة، التي كانت في طريقها من توغو.

المصدر: RT + وكالات

 

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