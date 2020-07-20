رئيسة تحرير RT: في عالم زوكربيرغ لا يوجد عقار لـ"كوفيد-19" كما لا توجد رقابة

قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف أحد الفيديوهات من صفحة موقع RT باللغة العربية، بدعوى أنه يخالف القوانين الخاصة بنشر ما أسمته "المعلومات المضللة" بشأن فيروس كورونا.

وبعد تقديم RT طعنا على قرار الموقع، كان رد "فيسبوك" أن اعتراض إدارة الموقع على مضمون الخبر المنشور على صفحة RT في محله، ولن تقوم إدارة "فيسبوك" بمراجعة قرار الحذف.

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من جانبها علقت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان في صفحتها على موقع "تويتر"، بأن موقع "فيسبوك" ذكر في حيثيات قراره بحذف الفيديو أنه "يخالف قوانين مجتمع فيسبوك الخاصة بالمعلومات المضللة، التي يمكن أن تلحق الضرر". وتابعت سيمونيان أنه "في عالم زوكربيرغ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد علاج لـ "كوفيد-19"، تماما كما لا توجد ولا يمكن أن توجد رقابة على محتوى فيسبوك".

وكان موقع RT باللغة العربية قد نشر فيديو بعنوان "أول دفعة من دواء كورونا"، يتضمن خبرا عن تسليم الدفعة الأولى من الدواء الروسي المضاد لفيروس كورونا "أفيفافير" إلى المستشفيات الروسية، وهو ما اعتبرته إدارة "فيسبوك" خبرا "مضللا"، وقامت بحذفه.

المصدر : RT