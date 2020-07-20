عدد اختبارات كورونا في روسيا تجاوز 25 مليونا

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، الخميس، إن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 25 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكتب الصحفي للهيئة، اليوم الاثنين: " تم في روسيا حتى الوقت الراهن، إجراء أكثر من 25.2 مليون اختبار، لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

في 16 يوليو الجاري، أفادت "روس بوتريبنادزور"، بأن عدد الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، زاد على 24 مليون اختبار.

المصدر: تاس