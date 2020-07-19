خبير: روسيا متينة بمواطنيها بخصائص وراثية قوية على أساس الزواج المختلط

قال كبير أطباء الصحة العامة السابق في روسيا غينادي أونيشينكو، إن الورقة الرابحة لدى روسيا، تكمن في تطعيم السكان ضد الأوبئة، وفي تكوين خصائص وراثية قوية بفضل الزواج المختلط.

وفي مقابلة صحفية أضاف أونيشينكو عضو مجلس الدوما حاليا، أن ورقة روسيا الرابحة، تكمن في شعبها وإمكانياته الروحية والأخلاقية والوطنية.

وعلق أونيشينكو، على القول إن 60% من سكان موسكو باتوا يملكون حصانة ضد كوفيد-19، وقال: "أما بالنسبة للأرقام المذكورة لوجود الأجسام المضادة ... فيجب علينا أيضا توضيح عدد الأجسام المضادة المعادلة الموجودة، لأن لدينا أجساما مختلفة. بما في ذلك، عند إبداء رد الفعل على كوفيد 19".

وردا على سؤال، حول هل ستصاب موسكو، بموجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد، قال البرلماني الروسي: "الآن إذا تقيدنا بكل تلك التدابير التي تتعلق بالكمامات، ونظام النظافة، وقواعد الابتعاد الاجتماعي، ومنع الأحداث والفعاليات الجماعية، فسنكون مسلحين ضد الموجة الثانية. ومن المهم جدا التطعيم ضد الإنفلونزا، التي تنتشر كما هو الحال دائما في الخريف.

المصدر: KP.RU