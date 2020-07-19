الزيادة الأسبوعية في إصابات كورونا في روسيا تتراجع خلال 6 أسابيع متتالية

تراجعت الزيادة الأسبوعية، في عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، للأسبوع السادس على التوالي.

ووفقا لبيانات مركز العمليات الفدرالي لمكافحة العدوى، التي نشرت اليوم الأحد، في الفترة من 13 إلى 19 يوليو، تم تسجيل 44384 إصابة، مقارنة بـ 45911 في الأيام السبعة السابقة. وتم الكشف عن عدد أقل من المصابين في 20-26 أبريل.

من الناحية النسبية، كانت الزيادة في عدد المصابين 6.1٪ مقابل 6.7٪، وانخفض متوسط ​​المعدل اليومي من 0.93٪ إلى 0.85٪.

وتعافى، وفقا للمركز، 49283 مواطنا مقابل 50311 قبل أسبوع. يتجاوز عدد المتعافين، عدد الحالات المكتشفة للأسبوع الخامس على التوالي.

وتشير بيانات المركز إلى أن نسبة الذين تعافوا كانت الأحد الماضي 68.9٪، أما الآن فبلغت 71.3٪.

وتدل البيانات أيضا على أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، ازداد بمقدار 1007، وهو أقل بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأيام السبعة السابقة، حيث تم تسجيل 1174 حالة وفاة.

المصدر: تاس