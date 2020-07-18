الدفاع الروسية تبلغ الشركاء الأجانب بهدف الاختبار المفاجئ لجاهزية الجيش

قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن وزارته أبلغت الشركاء الأجانب بأهداف ومهمات، الاختبار المفاجئ لجاهزية القوات بالمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية.

وأضاف فومين، ردا على أسئلة الصحفيين: "أبلغت وزارة الدفاع الروسية، انطلاقا من روح حسن النية، عبر القنوات الدبلوماسية - العسكرية، شركاءها الأجانب بأهداف وغايات التدابير المتخذة خلال الاختبار المفاجئ، للاستعداد القتالي للقوات".

وأشار إلى أنه وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بدأت في 17 يوليو، عملية الاختبار المفاجئ لجاهزية قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية، وتشكيلات القوات المحمولة جوا، وكذلك وحدات عسكرية من مشاة البحرية في أساطيل المحيط الهادئ والبلطيق والأسود وقزوين.

ووفقا له، سيتعين على التشكيلات والقطعات والوحدات العسكرية، تنفيذ مجموعة من عمليات التدريب الميداني والقتالي في البر والجو والبحر.

المصدر: تاس