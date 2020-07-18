العثور على المدونة آنا أمبارتسوميان ميتة في فندق بوسط موسكو
تم العثور صباح اليوم السبت، على جثة المدونة آنا أمبارتسوميان في إحدى غرف فندق بشارع نيغلينايا وسط العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت الأنباء، بأنه تم العثور على أمبارتسوميان (27 عاما)، وهي مختصة معروفة في الطب الجنسي والعلاج النفسي، جثة على السرير في واحدة من أغلى الغرف.
وقال مصدر في التحقيق: "لا توجد آثار عنف على الجثة".
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«Не привыкла». Так называется Мой сегодняшний рассказ. Не привыкла грустить - ничто этого не стоит. Не привыкла извиняться - никто этого не стоит. Не привыкла лгать - все обязаны принимать то, что Я говорю. Не привыкла доверять - слишком много фальши вокруг. Не привыкла отчитываться - Я Королева. Не привыкла предавать - это низко. Не привыкла молчать - говорю все, что думаю. Не привыкла бояться - чересчур уверена в себе. Не привыкла утруждаться - жизнь должна быть легкой. Не привыкла унижаться - слишком сильно Себя Люблю. . А к чему не привыкли вы? #annaambqueen #психиатр #эксперт #ПустьГоворят #1канал #первыйканал #эксперттв #АннаАмбарцумян #врачпсихиатр #экспертпсихиатр #Королева
من المعروف أن هذه الشابة، كانت تظهر بشكل دوري، في مختلف البرامج الاجتماعية في قنوات التلفزيون الرئيسية، وكانت معروفة جدا على "إنستغرام"، وكانت تلقب نفسها في الشبكات الاجتماعية بـ"الملكة آنا".
ويقول المصدر: "يبحث المحققون في ظروف وفاة الشابة"، ووفقا للبيانات الأولية، تم العثور على جثة آنا من قبل خادمة جاءت لتنظيف الغرفة.
المصدر KP.RU