ابنة شويغو تنشر صورا خلال استجمامهما (صورة وفيديو)

قامت كسينيا شويغو، نجلة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بنشر صور لها مع والدها وكذلك شريط فيديو لهما، خلال الاستجمام في جمهورية توفا بوسط سيبيريا.

وفي تعليقها على الصور، التي نشرتها على موقعها في "إنستغرام"، قالت كسينيا: "شكرا لك على الوقت الذي تقضيه معي! يا أفضل أب في العالم".

وفي إحدى الصور، ظهر وزير الدفاع وهو يحتضن ابنته، وفي أخرى وهو يصطاد السمك.

وفي تعليقاتهم، أشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أن كسينيا تشبه والدها كثيرا.

تجدر الإشارة إلى أن شويغو يختار كثيرا مسقط رأسه جمهورية توفا، لقضاء الإجازات. في عام 2018، رافق شويغو الرئيس فلاديمير بوتين في جولة في غابات المنطقة، وخلالها سارا على الأقدام، مسافة عشرة كيلومترات تقريبا في اليوم عبر الجبال، وقاما بجمع الفطر والتوت البري.

المصدر: kp.ru