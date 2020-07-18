أطباء روس يتوجهون إلى المطار الفضائي "فوستوشني" لمنع انتشار كورونا

توجه فريق من الأطباء والمختصين البيولوجيين الروس، إلى المطار الفضائي الروسي "فوستوشني"، لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.

وقال مصدر في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، اليوم: "ستصل مجموعة الأطباء والمختصين التابعة لوكالتنا، على متن طائرة خاصة إلى المطار المذكور، لمنع تفشي مرض كوفيد-19".

وتقوم نفس الطائرة، بنقل وسائل الوقاية الشخصية والأدوية والمعدات اللازمة.

ويترأس مجموعة المختصين، ميخائيل راتمانوف رئيس قسم الصحة والطب الصناعي في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية.

ووفقا للبيانات المتوفرة حتى 17 يوليو، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس التاجي في المطار نفسه، لكن تم الكشف عن 52 حالة إصابة بالفيروس، في المركز السكني "تسيولكوفسكي" القريب من المطار الفضائي.

المصدر: تاس