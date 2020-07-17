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مسؤول روسي: هناك محاولات لعرقلة اتصالاتنا بدول أخرى بشأن لقاح كورونا

أخبار روسيا

مسؤول روسي: هناك محاولات لعرقلة اتصالاتنا بدول أخرى بشأن لقاح كورونا
Sputnik SERGEI GUNEYEV
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف
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أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن روسيا تفاوض دولا أخرى بشأن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، لكن هناك محاولات لعرقلة تلك الاتصالات.

وقال دميترييف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الجمعة: "نحن نرى أن هناك بالفعل محاولات لعرقلة المفاوضات التي نجريها مع الدول الرائدة حول بدء إنتاج اللقاح هناك".

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وأعاد دميترييف إلى الأذهان أن الاتهامات لروسيا بأنها تحاول "سرقة" المعلومات عن تطوير اللقاحات، ظهرت في وسائل الإعلام الأجنبية بعد يوم من إعلان الجهات الروسية المعنية عن إمكانية الموافقة على اللقاح الذي يجري تطويره في روسيا في أغسطس المقبل.

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بشن هجمات سيبرانية لسرقة المعلومات عن اللقاحات ضد كورونا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا. ونفى الكرملين صلة روسيا بالهجمات السيبرانية المزعومة.

المصدر: تاس

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