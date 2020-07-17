صور + فيديو.. الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في خاباروفسك

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة عن إحباط هجوم إرهابي في مدينة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له اعتقال شخص من مواليد عام 1988، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، لافتا إلى أن هذا الشخص كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام قنابل حارقة في أماكن مكتظة بالناس في المدينة.

وذكر البيان أن المعتقل كان يخطط لهذا الهجوم بتوجيهات من "قادة إرهابيين دوليين"، مضيفا أنه كان ينوي، بعد تنفيذ الاعتداء، مغادرة البلاد إلى إحدى مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط بغية المشاركة في أنشطة التنظيمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن صادروا عند توقيف الشخص "زجاجات مولوتوف" وأسلحة بيضاء وعلم تنظيم إرهابي دولي، علاوة على عثور المحققين في هاتف المعتقل على تسجيل لـ"مبايعته" لقادة الإرهابيين ومراسلات تضم مناقشة المخطط الإرهابي.

ونشرت هيئة الأمن الفدرالية صورا وفيديو يوثق لحظة اعتقال المتطرف المفترض.

Sputnik هيئة الأمن الفدرالية الروسية

وتؤكد هذه اللقطات أن التنظيم الإرهابي المذكور هو "كتيبة التوحيد والجهاد" التي تنشط في سوريا، وهي مرتبطة بـ"هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" السابقة عمودها الفقري.

Sputnik هيئة الأمن الفدرالية الروسية

المصدر: نوفوستي