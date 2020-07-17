بوتين يطالب بالانفتاح التام من قبل جميع الموظفين في الدولة

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الموظفين في أجهزة الدولة، بالشفافية وبالانفتاح التام، والاستعداد للإجابة عن الأسئلة، وإبداء رد الفعل على المشاكل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة إذاعية اليوم: "يطالب الرئيس بالانفتاح الكامل من قبل جميع الموظفين العاملين في خدمة الدولة. الانفتاح الكامل على الناس، والاستعداد للإجابة عن الأسئلة، والاستعداد للرد على المشاكل والتصدي لها، دون بيروقراطية زائدة".

وأضاف بيسكوف، أن نفس هذه الشروط تنطبق عليه كسكرتير صحفي للرئيس.

المصدر: نوفوستي