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الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور دورة الجمعية العامة الأممية ولقاء ترامب

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الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور دورة الجمعية العامة الأممية ولقاء ترامب
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الراهن لحضور أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الخميس: "لا توجد أي خطط محددة بهذا الشأن".

وتعليقا على التقارير الصحفية حول أن بوتين يعتزم، على حد زعمها، التوجه إلى نيويورك لحضور أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بيسكوف إنها "افتراءات وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد أفادت بأن ترامب يريد عقد لقاء مع فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن "الموعد الأرجح" لمثل هذا اللقاء هو 15 سبتمبر، عندما ستجري في نيويورك دورة الجمعية العامة.

المصدر: تاس

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