روسيا وأذربيجان تبحثان التصعيد في قره باغ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو مع السفير الأذربيجاني في موسكو بولاد بلبل أوغلو الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا على خلفية التصعيد العسكري الأخير.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، أن الجانبين بحثا "المسائل الآنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، بما في ذلك الوضع الراهن على الحدود الأذربيجانية – الأرمنية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا سعيهما المشترك إلى مواصلة التعاون في مجال محاربة أزمة فيروس كورونا وعواقبها، وبحثا أيضا الخطط للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات في الفترة ما بعد كورونا.

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يذكر أن منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان شهدت منذ 12 يوليو تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين. ويحمل طرفا النزاع بعضهما البعض مسؤولية التصعيد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا ستستخدم كل الإمكانيات المتوفرة، لتسوية التوتر الحالي بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي