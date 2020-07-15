شركة دواء روسية تطرح مضادا فيروسيا لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من كورونا

أعلنت شركة "ر-فارم" للأدوية الروسية، اليوم الأربعاء، إدخال عقارها المضاد ضد فيروس كورونا المستجد "كورونافير" إلى أسواق روسيا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها وزعت في الأسواق الروسية 7374 علبة من دوائها لبيعها المدني حتى اليوم الحالي.

وشددت الشركة على أن عقار "كورونافير" يعتبر من الأدوية في العالم التي تستهدف مباشرة تكاثر فيروس كورونا المستجد وليس المضاعفات الناجمة عنه.

وأوضحت أن العقار يمنع بشكل فعال تناسخ عناصر الفيروس، الأمر الذي تم إثباته خلال الاختبارات السريرية الضرورية لتسجيل الدواء، الذي صادقت عليه وزارة الصحة الروسية.

ويعتبر "كورونافير" دواء فعالا لمعالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، الذي يسبب عدوى "COVID-19"، ويجري إنتاج العقار في مصنع شركة "ر-فارم" في مدينة ياروسلافل.

المصدر: وكالات روسية