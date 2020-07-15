تدريبات واسعة في أسطول البلطيق الروسي مع تنفيذ رمايات

بدأ الفيلق التابع لأسطول البلطيق الروسي، تدريبات متكاملة واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 1.5 ألف عسكري.

وقال المكتب الصحفي للأسطول، اليوم الأربعاء، إن التدريبات بدأت في مقاطعة كالينينغراد، وتشارك فيها حوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، من بينها دبابات من طراز "تي-72"، ومركبات قتالية لنقل المشاة من طراز "بي إن ب"، ومدافع ذاتية الحركة، وكذلك راجمات صواريخ من طراز "أورغان" و"غراد"، وغيرها.

وذكر المكتب الصحفي، أن الوحدات العسكرية المشاركة في التدريبات، في طريقها الآن إلى موقع العمليات، حيث ستتدرب على التصدي لهجوم مفترض في أرض غير معتادة.

وقال المكتب الصحفي: "في المرحلة النهائية من التدريبات في مقاطعة كالينينغراد، ستقوم وحدات الفيلق، بتنفيذ رمي حي من الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل وأسلحة المركبات القتالية والدبابات والمدفعية على أهداف العدو المفترض وعناصره".

المصدر: تاس