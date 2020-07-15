 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل 156 حالة وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

روسيا.. إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

أخبار روسيا

روسيا.. إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obd5

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.

وقال المكتب الصحفي للهيئة اليوم الأربعاء: "اجري في روسيا اكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وإن 270980 شخصا لايزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم".

إقرأ المزيد
روسيا.. تسجيل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا
روسيا.. تسجيل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا

وأوضحت الهيئة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت في روسيا خلال يوم واحد للكشف عن فيروس كورونا المستجد بلغ 258 ألفا.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، قد سجل يوم أمس الثلاثاء 6248 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 739947 إصابة.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهيئات الصحية المعنية بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا