روسيا.. إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان إجراء أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.

وقال المكتب الصحفي للهيئة اليوم الأربعاء: "اجري في روسيا اكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وإن 270980 شخصا لايزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم".

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وأوضحت الهيئة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت في روسيا خلال يوم واحد للكشف عن فيروس كورونا المستجد بلغ 258 ألفا.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، قد سجل يوم أمس الثلاثاء 6248 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 739947 إصابة.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهيئات الصحية المعنية بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

المصدر: سبوتنيك