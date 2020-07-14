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وزير الصحة الروسي يقترح إجراء مناقشات بين الخبراء الروس والأمريكيين بشأن كورونا

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي يقترح إجراء مناقشات بين الخبراء الروس والأمريكيين بشأن كورونا
Sputnik
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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اقترح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إجراء مناقشات بين الخبراء الروس والأمريكيين لتبادل الخبرات في مجال محاربة فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الروسية بأن الوزير موراشكو عقد لقاء مع السفير الأمريكي بموسكو جون ساليفان، اليوم الثلاثاء.

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وأشار موراشكو خلال اللقاء إلى أن روسيا تود تبادل الخبرات لتقليص معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا، على الرغم من أنها لم تكن مرتفعة في روسيا، مضيفا أنه "في بعض الأحيان تؤثر مختلف المسائل الخاصة بتقديم العلاج الطبي والمواقف بشأن الوقاية من كوفيد-19 وتشخيصه بشكل ملموس على النتائج النهائية".

وبحث الجانبان انتشار فيروس كورونا في روسيا والولايات المتحدة، وخصائص تطورات الوضع الوبائي في مختلف المناطق في دول معينة ومسائل تقديم العلاج الطبي العالي النوعية للمصابين بكوفيد-19.

وشكر الجانبان بعضهما البعض على تقديم المساعدة المتبادلة في محاربة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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