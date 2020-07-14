مقاتلات روسية تعترض طائرات استطلاع أمريكية ونرويجية

قالت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من مقاتلاتها أقلعت لاعتراض طائرات استطلاع أمريكية ونرويجية فوق البحر الأسود وبحر بارينتسوفو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن وسائلها الخاصة بمراقبة المجال الجوي رصدت اليوم أهدافا جوية فوق مياه البحر الأسود وبحر بارينتسوفو كانت تتجه نحو حدود الدولة الروسية.

وأضاف البيان: "تم تحديد أن الأهداف الجوية التي كانت تنفذ تحليقا باتجاه حدود الدولة الروسية هي طائرة استطلاع من طراز P-3C Orion تابعة للقوات الجوية النرويجية (فوق بحر بارينتسوفو)، وطائرتا استطلاع من نوعي P-8A Poseidon وRC-135 للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة مسيرة من نوع MQ-9A Reaper للقوات الجوية الأمريكية (فوق البحر الأسود)".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "مقاتلات من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للأسطول الشمالي والدائرة العسكرية الجنوبية أقلعت، من أجل تحديد هوية الأهداف الجوية واعتراضها".

وأشارت الوزارة إلى أن "المقاتلات الروسية رافقت طائرات الاستطلاع والطائرة المسيرة من مسافة آمنة"، مشددة على أنه "لم يتم السماح باختراق حدود الدولة الروسية"، فيما أكدت أن التحليق جرى تنفيذه بالتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وكالات