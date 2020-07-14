القام بأعمال سفارة روسيا في ليبيا: لا نزود ليبيا بالأسلحة ولا ننتهك حظر مجلس الأمن

أكد جمشيد بولتايف، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا أن روسيا لا تزود ليبيا بالأسلحة، ولا تنتهك حظر مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وفي حوار مع وكالة أنباء نوفستي، قال بولتايف: "فيما يتعلق بالأسلحة في ليبيا، قبل فرض العقوبات قدمنا ​​الأسلحة، ولكن بالطبع ليس الآن، ولا ننتهك الحظر".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بلاده ما كان لها أن تنتهك بتاتا حظر الأسلحة في هذا البلد.

يذكر أن ليبيا دخلت في دوامة من الاقتتال والفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، وهي منقسمة الآن بين حكومتين، واحدة في الشرق تدعم المشير خليفة حفتر، وأخرى في غرب البلاد تدعمها الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي