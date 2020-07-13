بوتين: نسبة الوفيات في روسيا جراء فيروس كورونا أقل بعدة مرات مما عليه في بلدان أخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا لكل 100 ألف شخص من السكان في روسيا أقل بعدة مرات مما هي عليه في العديد من البلدان الأخرى.

وأوضح الرئيس الروسي، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، لبحث عدد من المشاريع الوطنية، أن "أحد المؤشرات الرئيسية على فعالية عملنا، يظهر من خلال نسبة الوفيات، حيث أن هذه النسبة لكل 100 ألف شخص، أقل عدة مرات مما عليه في عدد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، التي لديها نظام صحي متطور".

وأشار بوتين إلى ضرورة أن تقوم البلاد بأكثر من 300 ألف اختبار يوميا للمواطنين، لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا التاجية.

وأضاف أنه حتى 11 يوليو من هذا العام، تم نشر أكثر من 170 ألف سرير إضافي في المستشفيات، ويستخدم منها حاليا فقط 66% للغرض المقصود.

المصدر: نوفوستي