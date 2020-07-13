تحضيرا للعرض البحري الكبير.. سفن من الأسطول الشمالي الروسي تصل إلى المياه القريبة من بطرسبورغ

وصلت سفن حربية كبيرة تابعة للأسطول الشمالي الروسي إلى المياه القريبة من مدينة بطرسبورغ، وذلك للمشاركة في العرض العسكري البحري الرئيسي المقرر إجراؤه في المدينة يوم 26 يوليو الحالي.

وقال قائد القوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف، اليوم الاثنين، إن السفينة "نائب الأدميرال كولاكوف" الكبيرة المضادة للغواصات، والغواصة "أوريول" النووية الصاروخية، وصلتا إلى خليج فنلندا للمشاركة في العرض العسكري البحري الرئيسي، وإن السفينتين ستبدآن في الأيام القريبة بالتحضير للمشاركة في العرض.

وخلال دخول السفينتين إلى بحر البلطيق، أجرى طاقميهما سلسلة تدريبات، منها تلك المتعلقة بالدفاع ضد الطائرات والغواصات، وتبادل الإشارات في أوقات الليل والنهار، والتصدي للحالات الطارئة.

والتدريبات للعرض العسكري البحري الرئيسي، الذي سيقام احتفاء بالذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، تبدأ في منطقة جزيرة كرونشتات وعلى نهر نيفا غدا الثلاثاء.

المصدر: وكالات