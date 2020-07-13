 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية: في حال ثبت ضلوع كيان أو دولة في حادث نطنز ستتخذ إيران ردا حاسما

أحدث طرازات الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" في تدريب قتالي

أخبار روسيا

أحدث طرازات الطائرة الهجومية الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oauv

نشرت قناة "زفيزدا"  مقطع فيديو للطائرة الهجومية "سو – 25 أس أم 3" التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أثناء تمرين لإطلاق النار.

وصّورت اللقطات من قمرة قيادة الطائرة الهجومية الروسية، حيث وجهت ضربات صاروخية لقوات خصم افتراصي في هذا التمرين.

وتعرف "سو – 25"، بأنها طائرة هجومية مدرعة، سرعتها أقل من الصوت، وهي مصممة للدعم المباشر للقوات البرية في ساحة المعركة ليلا ونهارا.

ويعد الطراز "سو – 25 أس أم 3" تطويرا لـ"سو -25"، وهو الأحدث في الطائرات الهجومية، حيث زود بأنظمة حرب إلكترونية جديدة وأسلحة ومنظومة ملاحة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا