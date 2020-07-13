أحدث طرازات الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" في تدريب قتالي

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو للطائرة الهجومية "سو – 25 أس أم 3" التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أثناء تمرين لإطلاق النار.

وصّورت اللقطات من قمرة قيادة الطائرة الهجومية الروسية، حيث وجهت ضربات صاروخية لقوات خصم افتراصي في هذا التمرين.

وتعرف "سو – 25"، بأنها طائرة هجومية مدرعة، سرعتها أقل من الصوت، وهي مصممة للدعم المباشر للقوات البرية في ساحة المعركة ليلا ونهارا.

ويعد الطراز "سو – 25 أس أم 3" تطويرا لـ"سو -25"، وهو الأحدث في الطائرات الهجومية، حيث زود بأنظمة حرب إلكترونية جديدة وأسلحة ومنظومة ملاحة.

المصدر: نوفوستي