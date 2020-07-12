"الصحة" المصرية: انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا عبر البلاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كما أشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إلى أن 543 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وأكدت إحصائيات اليوم على انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا، بعد إعلان الوزارة، السبت، عن تسجيل 923 حالة إصابة و67 وفاة بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي.

ناصر حاتم

المصدر: RT