شاهد.. إطلاق صواريخ روسية مضادة للسفن على عدو مفترض

نفذت مجموعة قوى ضاربة للأسطول الشمالي الروسي، وبدعم من طائرات "تو-22 " تابعة للطيران بعيد المدى، ضربة صاروخية على مجموعة للعدو المفترض، في إطار تدريبات تجري في بحر بارنتس.

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وأطلق الطراد الصاروخي الذري الثقيل "بطرس الأكبر" والطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" صواريخ مضادة للسفن من نوعي "غرانيت" و"فولكان" على هدف مركب يحاكي مجموعة سفن تابعة للعدو المفترض تقع على مسافة الرمى القصوى.

ويشارك في التدريبات على مختلف مراحلها أكثر من 30 سفينة حربية وعدد من الغواصات وما يزيد عن 20 طائرة ومروحية بحرية و40 قطعة من المدافع والصواريخ الساحلية والدفاعات الجوية.

المصدر: RT