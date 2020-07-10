إدارة ترامب تعين في مجلس الأمن القومي مديرا جديدا في الشأن الروسي

عين البيت الأبيض، اليوم الجمعة، رايان تالي لتولي منصب كبير المدراء المعنيين بروسيا والشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين قولهما إن تالي سيبدأ بتنفيذ مهامه يوم الاثنين المقبل، وهو خامس شخص يتولى هذا المنصب خلال 3 سنوات ونصف السنة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تتميز بتغييرات متكررة في كوادرها.

ويتولى تالي حاليا منصبي كبير المستشارين لشؤون السيطرة على الأسلحة ونائب كبير المدراء في مجلس أسلحة الدمار الشامل، حيث كان من صائغي السياسة الأمريكية في مجال منع انتشار الأسلحة والأمن البيولوجي.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن تالي شارك خلال عمله في مجلس الأمن القومي، الذي انتقل إليه عام 2018، في اتخاذ القرارات حول انسحاب بلاده من اتفاق السماوات المفتوحة ومنع تصدير مكونات لشركات "هواوي" الصينية كما كانت منخرطا في وضع السياسات الأمريكية تجاه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشارك تالي في المفاوضات الروسية الأمريكية يوم 22 يونيو في فيينا حول ملف السيطرة على الأسلحة.

وسيتولى تالي هذا المنصب محل توم ويليامس، الذي عاد الجمعة للعمل في وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر: "بوليتيكو" + وكالات