بوتين: المواجهة الاقتصادية الدولية ستستمر

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بأن المواجهة على الساحة الاقتصادية الدولية ستستمر.

وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 1" تم نشر مقتطفات منه اليوم الجمعة: "من البديهي بالنسبة إلي أن المواجهة على الساحة الاقتصادية الدولية ستستمر".

وسبق أن أكد بوتين، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي في يونيو 2019، أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يعيش أزمة، مبينا أن آلية تنميته تعاني من خلل.

وفي 7 يوليو الحالي أصدر فريق خبراء من مجلس الشؤون الدولية الروسي ومعهد الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة فودان الصينية تقريرا أكد اشتداد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا والصين منافستين استراتيجيتين وتستخدم آليات الردع ضدهما بشكل أنشط مما كان عليه في أي وقت مضى منذ زمن الحرب الباردة.

المصدر: وكالات