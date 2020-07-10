طائرة بريطانية تنفذ عملية استطلاع قرب الحدود الروسية

أظهرت بيانات المواقع المتابعة للملاحة الجوية أن طائرة استطلاع بريطانية قامت بتحليق بالقرب من الحدود الغربية الروسية.

وتشير البيانات إلى أن الطائرة من نوع Sentinel R.1، التي أقلعت من قاعدة وودينغتون في بريطانيا قامت بتحليق قرب حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية وفي أجواء بولندا وليتوانيا، وكذلك فوق بحر البلطيق خلال أكثر من 5 ساعات اليوم الجمعة.

وحسب البيانات، فإن الطائرة كانت تنفذ مهامها على بعد 65-75 كلم عن الحدود الروسية وعلى ارتفاع أكثر من 13 ألف متر.

من جهتها، أفادت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرات استطلاع أجنبية قامت بـ 30 تحليقا بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأقلعت الطائرات الروسية 8 مرات لاعتراض الطائرات الأجنبية ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

المصدر: إنترفاكس