الكرملين: لا صلة بين مقتل مدون شيشاني في النمسا ورمضان قديروف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يرى صلة بين مقتل مدون شيشاني في النمسا والرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مؤكدا أن رئيس الشيشان لا علاقة له بالأمر.

وصرّح والتر شوارزنيكر، المتحدث باسم الشرطة النمساوية في وقت سابق، بأن طالب لجوء من روسيا قتل مساء السبت في مدينة غيراسدورت بالقرب من فيينا، وجرى اعتقال مشتبه به، وهو أيضا مواطن روسي.

وذكرت صحف نمساوية أن القتيل مواطن شيشاني عمره 43 عاما، كان دخل إلى النمسا في عام 2005، وتحصل مؤخرا على جواز سفر أجنبي باسم مارتن ب، وكان صاحب قناة على يوتيوب.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الكرملين يتابع هذه القضية قائلا:"نعرفها من تقارير وسائل الإعلام. ليس لدينا معلومات أكثر تفصيلا. لقد حدث ذلك على أراضي النمسا، والمواطن الذي قتل نعلم أنه يعيش في النمسا منذ فترة طويلة، هو مهاجر. لا أعرف بالضبط وضعه القانوني هناك، لاجئ أم مواطن نمساوي".

وسئل المتحدث باسم الرئاسة الروسية ما إذا تحدث بوتين مع قديروف حول هذا الأمر، فرد قائلا: "حسنا، ما علاقة رمضان قديروف بذلك؟"، فأوضح الصحفي الذي طرح هذا السؤال أن وسائل الإعلام تقدم القتيل على أنه منتقد لقديروف، فرد بيسكوف بقوله:"وما إذا قدموا، اسمعوا، هذا لا يمت بأي صلة للمنطق السليم".

وتساءل المتحدث الرئاسي الروسي إن هو انتقد رمضان قديروف، إذا كان شيشانيا فهل هذا يعني ضرورة الحديث سريعا عن قديروف؟ كما ترون، هذا غير منطقي".

من جهته، أعرب رئيس الشيشان رمضان قديروف عن اعتقاده بأن أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تعمل ضد روسيا متورطة في قتل المدون الشيشاني في النمسا.

هذا، وعلّقت وزارة الداخلية النمساوية على حادثة القتل، مشددة على ضرورة "التحقيق في مقتل المواطن من اصل شيشاني بالقرب من فيينا بسرعة وبشكل كامل".

المصدر: نوفوستي