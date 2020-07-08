وزير الصحة الروسي يتحدث عن عواقب وخيمة على مصابي كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في حديث تلفزيوني، إن الذين أصيبوا بمرض كوفيد -19، قد يعانون لاحقا من تلف القلب.

وأضاف أن الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 يحتاجون لإعادة تأهيل وأن الرئتين لديهم تصبح الأعضاء الأكثر ضعفا في الجسم.

وقال: "المشكلة الثانية المهمة التي تتطلب أيضا مساعدة طبيب متخصص، هي تلف القلب، وخاصة التهاب عضلة القلب لدى المرضى".

وأضاف أنه يجب على الذين أصيبوا بمرض كوفيد -19، تجنب الجهد البدني والإرهاق في المرحلة الأولى، لأن الجسم يكون ضعيفا.

وشكك في انعدام المناعة لدى الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19، مؤكدا أنه لم يثبت أن الجهاز المناعي للجسم لا يبدي رد فعل على العدوى.

المصدر: RT