الجيش الروسي بصدد جرّ المياه إلى القرم بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا

أعلن سيرغي أكسيونوف رئيس جمهورية القرم، أن وزارة الدفاع الروسية ستمد خط أنابيب مؤقت لضخ 60 ألف متر مكعب من المياه يوميا، من منطقة بيلوغورسكي إلى سيمفيروبول عاصمة القرم.

وأشار أكسيونوف إلى أنه توجد الآن في الخزانات الرئيسية الثلاثة الخاصة بتزويد عاصمة شبه جزيرة القرم كميات مياه تكفي لمدة 110 أيام.

وذكر أنه تم في يونيو، تشغيل خطوط الأنابيب لجرّ 45000 متر مكعب من المياه يوميا من الآبار في منطقتي بختشا سراي وساكي في القرم إلى سيمفيروبول.

وتبلغ كمية الاستهلاك اليومي لمدينة سيمفيروبول 160 ألف متر مكعب من المياه وأعرب أكسينوف عن ثقته في أن الأنبوب الجديد سيساعد في استقرار الوضع خلال الجفاف الحالي.

وكانت أوكرانيا توفر ما يصل إلى 85٪ من احتياجات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم من قناة شمال القرم التي يغذيها نهر دنيبر.

لكن بعد عودة القرم إلى قوام روسيا، قطعت كييف المياه عن شبه الجزيرة، في إطار عقوباتها على روسيا.

المصدر: نوفوستي