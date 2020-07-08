محامي سافرونوف ينفي القبض على موكله بسبب مقال عن تزويد روسيا مصر بمقاتلات "سو-35"

أكد إيفان بالوف محامي إيفان سافرونوف مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن القبض على موكله ليس له علاقة بمقاله حول تزويد مصر بمقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

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وأوضح المحامي الروسي وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه في أوراق القضية لا توجد أي علاقة أو إشارة إلى مقالة سافرونوف في صيحفة "كوميرسانت" الروسية التي نشرت عام 2019 بشأن توريد مقاتلات "سوخوي-35" الروسية إلى مصر.

وأضاف بالوف أن ملف القضية يحتوي على معلومات حول نقل سافرونوف في عام 2017 مواد إلى المخابرات التشيكية بشأن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإحدى دول الشرق الأوسط.

وتابع المحامي: "لا توجد إشارات إلى المقالة التي تحدثت عن توريد الطائرات إلى مصر، حيث ينفي جهاز الأمن الروسي القبض عليه بسبب أنشطته الصحفية".

وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد ربطت بين اعتقال سافرونوف ومقالة كتبها في صحيفة "كوميرسانت" الروسية حول عقد تزويد مصر بمقاتلات "سوخو-35"، واعتبرت أن الأمر له علاقة بذلك بسبب تهديد الولايات المتحدة للقاهرة بفرض عقوبات عليها.

المصدر: تاس