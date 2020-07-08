في اتصال هاتفي مع بوتين.. شي يشيد بنتائج التصويت على التعديلا ت الدستورية في روسيا

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية الذي جرى في روسيا، تمثل دليلا واضحا على تأييد الشعب الروسي لحكومته.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.

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ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن شي قوله: "شهدت روسيا تصويتا ناجحا على التعديلات الدستورية. وهذا يدل بشكل كامل على أن الشعب الروسي يؤيد حكومته ويتفق مع مبادئ إدارة الدولة القائمة في روسيا".

وكان التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية في 1 يوليو قد أظهر تأييد نحو 78% من المشاركين فيه للتعديلات المقترحة، مقابل معارضة أقل من 22%.

المصدر: وكالات