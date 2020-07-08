روسيا.. اعتقال شخص في بريموريه بتهمة تجنيد آخرين في "داعش"

أفاد مصدر قضائي في مدينة بلاغوفيشينسك، في الشرق الأقصى الروسي، بأن رجال الأمن احتجزوا شخصا يشتبه بتجنيده لآخرين في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبقرار من محكمة المدينة، تم الحكم عليه بالسجن حتى 6 سبتمبر، على ذمة التحقيق.

وقال المصدر: "وفقا للتحقيق، تورط هذا الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، في الترويج للعمل المسلح العنيف، وقام بنشر الأفكار الراديكالية الإسلامية لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى محاولات إنشاء خلية متطرفة في منطقة بريموريه".

وحسب مواد التحقيق، حاول الموقوف تجنيد السكان المحليين والعمال المهاجرين الأجانب، وتنظيم سفرهم إلى الخارج للمشاركة في القتال في صفوف "داعش".

ووجهت التهمة للموقوف، وفقا للجزء رقم 2 من المادة 205.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي، التي تتضمن السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

المصدر: نوفوستي