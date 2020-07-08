المجلس الاجتماعي الروسي يقترح الاحتفال بعيد روسيا في 1 يوليو

اقترحت العضو في المجلس الاجتماعي الروسي ورئيسة لجنة الأمهات والآباء القومية، إيرينا فولينيتس، الاحتفال السنوي بعيد روسيا في 1 يوليو وليس في 12 يونيو كما هو حاليا.

وقالت إن الشعب الروسي يحتفل كل عام بعيده الوطني (عيد روسيا) يوم 12 يونيو الذي تم إقراره بعد إعلان الاستقلال عام 1991. بينما يعتقد غالبية سكان روسيا أن هذا اليوم لا يعني نيل الاستقلال بل يعني تفكك الاتحاد السوفيتي.

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وأشارت إلى أنها قد بعثت برسالة تتضمن تلك المبادرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في الرسالة:" نظرا لأن غالبية سكان روسيا وافقوا على إدخال التعديلات في دستور روسيا أرجوكم أن تكلفوا الحكومة الروسية باتخاذ إجراءات قانونية لازمة من شأنها اعتبار يوم انتهاء التصويت الشعبي 1 يوليو عيدا قوميا لروسيا".

واقترحت، إيرينا فولينيتس، كذلك أعلان هذا اليوم عيدا للدولة الروسية وعطلة رسمية.

يذكر أن التصويت الشعبي على إدخال تعديلات في دستور روسيا انتهى يوم 1 يوليو الجاري حين وافق على التعديلات نحو 78% من المواطنين المشاركين في التصويت.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا