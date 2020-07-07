برلماني روسي: السلطات لا تملك حق فرض حظر كل شيء من جديد على خلفية كورونا

قال عضو مجلس الدوما الأكاديمي غينادي أونيشينكو، إن فيروس كورونا المستجد، سيعود في الخريف المقبل، ولكن لا يجوز لذلك أن يؤثر على القيود المفروضة على المواطنين الروس.

وأضاف أونيشينكو، الذي شغل سابقا منصب رئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، أنه مع حلول الخريف، سيمتلك عدد كبير من السكان الحصانة ضد المرض، أما الآن، في الصيف، فتلعب الأشعة فوق البنفسجية دورها ومقاومة الجسم أعلى مما كانت عليه في موسم البرد".

ونوه بأن، كوفيد-19، سيظهر على الأغلب من جديد في فترة الشتاء، "ولكننا لا نملك الحق اليوم، في العودة إلى نفس الطريق، الذي تم فيه حظر كل شيء- منع المواطنين من العمل ومن حق التنقل والحركة".

وذكر أن بعض الدرسات تشير إلى أن، "حوالي 30% من الذين طبقوا العزلة الذاتية، كانوا على حافة الانهيار العصبي".

في الوقت نفسه، أشار أونيشتشينكو إلى أن المواطنين توقفوا الآن عن الامتثال لنظام ارتداء الكمامات والتطهير، ودعا إلى الالتزام بمبادئ الثقافة الصحية، لتجنب الوقوع في نظام العزلة الذاتية مجددا.

المصدر: إنترفاكس