 اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة

اعتُقل إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، اليوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة. وقالت الوكالة، إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.

وقالت الوكالة: "قامت هيئات التحقيق الروسية اليوم، باحتجاز سافرونوف مستشار المدير العام لشرك روس كوسموس".

وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى.

وشددت وكالة الفضاء الروسية على أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأعربت الوكالة، عن استعدادها التام، لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.

المصدر: نوفوستي