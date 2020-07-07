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 اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة

أخبار روسيا

 اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة
Sputnik
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اعتُقل إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، اليوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة. وقالت الوكالة، إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.

 وقالت الوكالة: "قامت هيئات التحقيق الروسية اليوم، باحتجاز سافرونوف مستشار المدير العام لشرك روس كوسموس".

وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى.

وشددت وكالة الفضاء الروسية على أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأعربت الوكالة، عن استعدادها التام، لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.

المصدر: نوفوستي

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