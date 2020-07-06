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بوتين يعزي نظيره الصيني بضحايا الفيضانات

أخبار روسيا

بوتين يعزي نظيره الصيني بضحايا الفيضانات
Sputnik
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية لنظيره الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الجنوبية للبلاد.

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وقال الرئيس الروسي في البرقية: "إننا في روسيا نشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة هذه الكارثة أحزانهم، ونأمل في الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين"، حسب بيان نشره الكرملين.

وسبق أن أرسل بوتين برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.  

وتسببت الفيضانات التي عمت 26 منطقة صينية منذ مطلع العام الجاري، بوفاة وفقدان العشرات وألحقت أضرارا بقرابة 19.38 مليون مواطن، إضافة إلى أنها دمرت آلاف المباني وغمرت أكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

المصدر: RT + نوفوستي

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