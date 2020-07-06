بوتين يعزي شينزو آبي بضحايا الفيضانات في اليابان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية بعثها إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن تعازيه العميقة بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب اليابان.

وجاء في بيان للكرملين، قال الرئيس الروسي في برقيته: "أطلب منك أن تنقل كلمات التعاطف والدعم إلى أسر الضحايا، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأعلنت اليابان، أن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم في جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية، وأن 11 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وأصدرت سلطات عدد من المحافظات الواقعة في الجزيرة أمرا بإخلاء حوالي 1.22 مليون شخص، مشيرة إلى أن 950 ألفا شخص منهم يسكنون في محافظات ساجا وفوكوكا وناغازاكي.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية اليابانية، ستستمر الأمطار الغزيرة في كيوشو حتى اليوم الاثنين، معلنة أن الإعصار الرئيسي تحرك شرقا إلى منطقة جزيرة شيكوكو، حيث يمكن أن يصل هطول الأمطار إلى 300 ملم في يوم واحد.

وأرسل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، حوالي 10 آلاف جندي إلى منطقة الكارثة، لدعم خدمات الإنقاذ المحلية، وأمر بتنظيم مراكز الإجلاء وفقا لجميع الاحتياطات اللازمة في ظل التهديد المستمر بانتشار فيروس كورونا.

المصدر: "تاس"