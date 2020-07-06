موسكو تدعو لتفعيل دور الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الوضع على الأرض في ليبيا معقد، مؤكدا أن موسكو تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع كافة أطراف النزاع في البلاد.

وقال فرشينين: "الوضع على الأرض في ليبيا معقد للغاية ومربك. جهودنا تركز على الحوار مع جميع الأطراف الليبية، وتشجيعها على التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين".

وأضاف: "نعتقد أيضا أنه من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة. كما تعلمون، في حين أنه لا يوجد رئيس لهذه البعثة، فإن نائب الرئيس يصرف الأعمال بشكل مؤقت. نعتقد أنه كلما كانت هذه البعثة في ليبيا جاهزة للعمل بشكل أسرع، كلما كان أفضل".