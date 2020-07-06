بوتين يوعز بتشديد المسؤولية عن الانتهاكات خلال معاملة الحيوانات

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتشديد المسؤولية الإدارية عن الانتهاكات في مجال التعامل مع الحيوانات.

ووفقا للموقع الرسمي للكرملين،الاثنين، أصدر الرئيس هذه التعليمات بعد اجتماعه في 5 يونيو مع ممثلي المنظمات الاجتماعية الناشطة في مجال حماية البيئة ورعاية الحيوانات وحمايتها.

وجاء في التعليمات الرئاسية: "ضمان تعديل تشريعات روسيا الاتحادية لتعزيز المسؤولية الإدارية عن انتهاك القانون في مجال التعامل مع الحيوانات".

وكلف الرئيس بوتين، الحكومة الروسية بضمان إدخال تعديلات تهدف إلى تحسين الضبط والتنظيم القانوني للمسائل المتعلقة بإجراء الإصلاح وغيرها من أعمال الترميم من قبل الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، التي تتسبب بوقوع إضرار للبيئة.

ويجب أن تعمل هذه التعديلات، على تحسين عمليات المراقبة البيئية الحكومية للمنشآت والمواقع التي لها تأثير سلبي على البيئة. ويجب تنفيذ هذه الأوامر قبل حلول 1 ديسمبر.

المصدر: تاس