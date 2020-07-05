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روسيا تطلق المحطة الكواكبية "لونا -25" عام 2121

الفضاء

روسيا تطلق المحطة الكواكبية
Sputnik
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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم، بأنها تخطط لإطلاق المحطة الكواكبية الأوتوماتيكية "لونا-25"، إلى القمر في الخريف المقبل.

 وذكرت أن برنامج "لونا -25"، سيكون استمرارا للمحطات السوفيتية من نفس السلسلة.

وقال مصدر في الوكالة، إن الأعمال التصميمية – التجريبية لـ"لونا-غلوب"، التي يتم في إطارها إنشاء مركبة "لونا -25"، تجري في مرحلة التحضير الأرضي.

ووفقا له، من المقرر إطلاق المحطة في 1 أكتوبر من العام المقبل. وأكد على ضرورة إنجاز تجميع المركبة، وإجراء جميع الاختبارات في صيف عام 2021.

المصدر: إنترفاكس

 

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