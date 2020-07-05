كورونا في روسيا.. 6736 إصابة و134 وفاة جديدة وعدد حالات الشفاء يتجاوز 450 ألفا

سجلت روسيا 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ الإجمالي 681251 إصابة و10161 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 450750 شخصا مع رصد 3781 حالة جديدة.

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وتشير الأرقام الجديدة التي أوردها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف للإصابات وتراجع الوفيات مقارنة مع حصيلة اليوم السابق (6632 إصابة و168 وفاة).

وذكر البيان أن 29,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهد الوضع الوبائي في العاصمة موسكو استقرارا مع تسجيل 650 إصابة جديدة مقابل 680 أمس، و24 وفاة مقابل 25 أمس، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 224860، منها 3953 حالة وفاة و157020 حالة شفاء.

ورغم تراجع ملحوظ لوتيرة تفشي الوباء فيها، تبقى موسكو البؤرة الأكبر للعدوى في البلاد، تليها من حيث عدد الحالات مقاطعة موسكو (59053 إصابة و947 وفاة) ومدينة بطرسبورغ (25536 إصابة و1345 وفاة).

المصدر: RT