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عدد اختبارات كورونا في روسيا يتجاوز 21 مليونا

أخبار روسيا

عدد اختبارات كورونا في روسيا يتجاوز 21 مليونا
Sputnik
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قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، اليوم، إن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 21 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة، أنه تم إجراء أكثر من 21 مليون اختبار بشكل إجمالي، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ عددها 317 ألف اختبار.

في يوم 2 يوليو، أفادت "روس بوتريبنادزور"، بأن عدد الاختبارات التي أجريت في البلاد تجاوز 20 مليون اختبار.

ووفقا للهيئة، لا يزال 280.3 ألف شخص في روسيا تحت الإشراف الطبي، حتى اليوم بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس التاجي.

المصدر: تاس

 

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